Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: "Il Coronavirus non ferma i casting, stiamo continuando a lavorare"

L'emergenza Coronavirus ha costretto Uomini e Donne ha sospendere le registrazioni, ma la Mennoia tiene duro e continua con i casting.

Uomini e Donne ha dovuto cedere il passo ai decreti nazionali per il contenimento del Coronavirus. L’amato dating show di Maria De Filippi è stato momentaneamente sospeso, ma Raffaella Mennoia continua a lavorare per assicurare al programma un ritorno sfavillante.

In questi giorni Raffaella ha postato spesso foto e video che la ritraggono agli Studi Elios di Cinecittà. Dal momento che Uomini e Donne è stato momentaneamente sospeso a causa del virus, il popolo del web si è domandato cosa stesse facendo la Mennoia.

Uomini e Donne Raffaella Mennoia: "Non si siamo fermati, stiamo lavorando nel rispetto delle indicazioni"

Dopo aver ricevuto svariate domande, Raffaella ha rivelato: "Sono arrivata adesso a lavoro. Faccio questa storia proprio per questo motivo perché mi state scrivendo in tantissimi dicendo ‘Raffaella ma quando vai agli Elios che fai?’. Allora a parte Amici, noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche per i casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quel che riguarda i single e le single. Quindi non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente, però stiamo andando avanti. C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation e c’è invece una parte di redazione che lavora sui casting di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi però ci siamo”.

Tutti coloro che avevano sperato che il dating show stesse per tornare sul piccolo schermo, dovranno accontentarsi ancora per un po’e iniziare a pensare a quali coppie sfideranno l'amore sulle calde spiagge della Sardegna.