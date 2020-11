Uomini e Donne, Raffaella Mennoia e Maria De Filippi si odiano fuori dallo studio? La confessione inaspettata

Gossip TV

Raffaella Mennoia parla del suo rapporto con Maria De Filippi, fuori da Uomini e Donne, e spiega perché non parteciperebbe a Temptation Island.

Raffaella Mennoia è uno dei volti più amati di Uomini e Donne, pur lavorando dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi. La redattrice ha parlato del suo rapporto con la presentatrice fuori dallo studio, e ha spiegato perché non potrebbe mai partecipare a Temptation Island con il compagno Alessio Sakara.

Raffaella Mennoia da Uomini e Donne a Temptation Island?

Volto iconico di Uomini e Donne e dei programmi di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia è molto seguita sui social e i fan dimostrano di essere piuttosto interessati alla sua vita privata. La redattrice è felicemente fidanzata con Alessio Sakara, anche se non ama condividere con il pubblico questo lato della sua intimità, per preservare la storia d’amore. A Nuovo Tv, la Mennoia ha raccontato di essere stata conquistata dalla simpatia e dalle attenzioni dello sportivo, che è un uomo limpido e onesto, poco incline a scendere a compromessi.

Raffaella non ha nascosto di essere pronta a diventare madre, quando la natura glielo consentirà quindi senza mettere pressione al suo rapporto di coppia, mentre ha messo che non potrebbe mai partecipare a Temptation Island, pur essendo lei una delle redattrici del programma. “Io? Con Alessio? No no no…Ma chi mi tiene poi? Lui ha una calma che io non ho. Non so quale potrebbe essere la mia reazione se coinvolta direttamente”, ha confessato la Mennoia.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia fa una Confessione su Maria De Filippi

Raffaella è stata notata da Maria De Filippi che, nel tempo, le ha dato incarichi di maggior rilievo facendone il suo fedele braccio destro. Dal 1995 ad oggi le cose con la De Filippi sono molto cambiate, come ha rivelato la Mennoia al settimanale, dal momento che all’inizio la presentatrice l’aveva addirittura presa in antipatia: “Mi trovava saputella, facevo interventi da maestrina”.

Ad oggi, Maria e Raffaella sono amiche anche fuori dallo studio di Uomini e Donne, tanto che non è strano avvistarle insieme in barca durante la pausa estiva, con i rispettivi amici a quattro zampe. “Ormai ci capiamo al volo. Lavorare con lei è molto facile, anche per i nuovi arrivati, se sbagli è perché non ha voluto ascoltare quello che ti ha detto”, ha confessato la Mennoia. Nel frattempo, il successo del dating show di Canale5 rimane invariato e, grazie all’attenzione per le disposizioni del Governo, ogni settimana vengono registrate nuove puntate.

