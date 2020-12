Uomini e Donne, "Questa povera illusa, oggetto e Zerbino di tutti": Gemma Galgani sotto attacco

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Gemma Galgani attaccata su tutti i fronti mentre Tina Cipollari si scaglia contro Biagio.

Nuova Puntata e nuove accuse per Gemma Galgani. La dama più discussa di Uomini e Donne attacca la rivale Sabina, mentre Tina Cipollari si scaglia su di lei e sul suo rapporto con Biagio, criptico cavaliere del Trono Over. Tra accuse e toni sempre più accesi, l'intervento di Aurora Tropea conferma i sospetti sul partenopeo e accende l'opinionista romana.

Uomini e Donne, Tina Cipollari crudele contro Gemma Galgani

Gemma Galgani ha lanciato una bomba nello studio di Uomini e Donne. La dama torinese ha accusato Sabina e Maria Tona di essersi messe d’accordo per prendere in giro la redazione del programma e Biagio. Il cavaliere partenopeo ha ammesso di nutrire dei dubbi sulle due dama del Trono Over, schierandosi dalla parte della Galgani attaccata duramente da Tina Cipollari. La nota opinionista del dating show di Maria De Filippi, infatti, ha preteso che Gemma mostrasse le prove della sua segnalazione, ipotizzando che la torinese è semplicemente gelosa delle rivali. Nella Puntata di oggi, martedì 1 dicembre 2020, Gemma è tornata al centro dello studio per approfondire la spinosa questione. La dama ha ribadito di essere a conoscenza di prove dirette che, tuttavia, coinvolgerebbero anche un’altra protagonista del parterre femminile e quindi non può portarle alla luce.

Gemma Galgani sotto accusa nello studio di Uomini e Donne

La Cipollari ha continuato ad indagare, arrivando alla conclusione che l’unico che sta mentendo è Biagio, che si è approfittato dell’attenzione ricevuta e della luce dei riflettori puntati su lui per mesi. Il partenopeo si è difeso, chiedendo di far ascoltare un audio di Sabina che prova il suo nervosismo dopo l’accusa della Galgani. Mentre la Cipollari non ha risparmiato la torinese, Gemma è apparsa piuttosto serena e soddisfatta del fatto che Biagio creda alle sue parole. Ad alimentare le polemiche ci ha pensato Aurora Tropea, che ha ricordato alle dame di aver detto loro di non fidarsi del cavaliere e delle sue lusinghe. "Risparmiatela questa presa per il c**o, risparmia Gemma sta poracci", chiede Tina a Biagio dopo che la De Filippi mostra la loro esterna. Secondo Armando Incarnato, invece, la colpa è della persona che è a conoscenza della segnalazione ma non si prende le sue responsabilità e chiede a Sabina e Maria di trovare la dama, invece di infierire contro Gemma.

