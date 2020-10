Uomini e Donne, "Qualcuno vuole brillare con la luce degli altri": Valentina Autiero velenosa con Aurora Tropea

Gossip TV

Valentina Autiero non perdona Aurora Tropea e lancia una frecciatina velenosa alla dama del trono over di Uomini e Donne.

La bagarre tra Valentina Autiero e Aurora Tropea continua anche fuori dagli studi di Uomini e Donne. Le due dame del Trono over si sono scontrate furiosamente, e la Autiero ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, coinvolgendo l’amica Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Valentina Autiero provoca Auora Tropea

Nello studio di Uomini e Donne è nata una forte antipatia tra Aurora Tropea e Valentina Autiero. Le due dame del Trono over si sono scontrate in studio, quando la Tropea ha fatto notare che Gianni Sperti faccia delle nette preferenze e tratti in modo diverso i protagonisti che gli sono più simpatici. In particolare modo, Aurora ha sottolineato come Gianni sia sempre positivo e paziente con la Autiero sebbene, dopo gli ultimi gesti fatti dal cavaliere Germano, la dama tatuata avrebbe dovuto lasciare il suo posto nel programma. Valentina si è difesa, dichiarando di essere presa da Germano e di avergli dato l’esclusiva dopo un weekend molto romantico e intenso, ma che non è ancora sicura della sua lealtà.

Valentina Autiero tira una frecciatina a Aurora Tropea dopo la Puntata di Uomini e Donne

La Autiero si è innervosita al punto da scoppiare in lacrime e lasciare lo studio, mentre Gianni l’ha difesa a spada tratta e con lui anche Roberta Di Padua. La Tropea ha continuato a stuzzicare l’opinionista, accusandolo di fare favoritismi mentre Valentina ha abbandonato lo studio con Germano, che è accorso per consolarla. Conclusa la Puntata, dopo la furiosa lite, la dama tatuata ha lanciato una frecciatina molto velenosa ai danni di Aurora, scrivendo su Instagram un post e taggando la Di Padua: "Mi dispiace che qualcuno voglia brillare con la luce degli altri. Mi dispiace si vogliano confondere le idee paragonando una storia ad un’altra, ma così non è. Le dinamiche sono molto diverse e ciò che mi riguarda devo raccontarlo io, e non gli altri che spiano la mia vita. Tanto comunque le verità escono sempre fuori. Fatevi la vostra vita, io farò la mia".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.