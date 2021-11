Uomini e Donne, problema di salute per Gemma Galgani assente alle nuove registrazioni

Gossip TV

Sto improvviso per la 71enne torinese nel dating show di Maria De Filippi: ecco cosa è successo.

Gemma Galgani colpita dal coronavirus. La dama più popolare del Trono Over di Uomini e Donne è risultata positiva al tampone. La 71enne torinese, costretta alla quarantena, è stata assente alla registrazione del dating show di ieri, sabato 13 novembre. La dama è stata presente collegandosi da remoto dalla sua abitazione di Torino ma fortunatamente le sue condizioni di salute, come riportato da Fanpage, non destano preoccupazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata registrata sabato 13 novembre

In studio c'è stato il ritorno di un'amata ex corteggiatrice ed ex tronista del programma: Teresanna Pugliese.

Pare sia previsto un revival degli anni del suo percorso nel programma. L'ex tronista è stata una dei volti più amati di Uomini e Donne e tutti ricordano la sua storia d'amore con Francesco Monte.

Teresanna oggi è felicemente sposata con Giovanni Gentile. La coppia ha coronato il proprio rapporto con l’arrivo di un figlio nel 2015. Il frutto d’amore è stato chiamato Francesco. L'anno scorso, Teresanna è tornata sul piccolo schermo partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti del trono over, Ida Platano, è tornata nel dating show, nonostante avesse annunciato una sorta di addio al programma. La dama bresciana non ha perdonato Diego che si è presentato con dei dolci alla ricerca del suo perdono. Ida ha preferito ballare con una vecchia conoscenza, il cavaliere campano Armando Incarnato con il quale in passato c'è stato un bacio.

Andrea Nicole si è baciata con Alessandro Verdolini e in esterna lui le ha pesentato la mamma. La tronista è uscita anche con Ciprian e anche tra di loro c'è stato un bacio. Roberta Giusti è uscita sia con Luca che con Samuele. Con quest'ultimo c'è stato un bacio ma in puntata è scoppiato a piangere e ha abbandonato lo studio.

