Uomini e Donne, "Povero Andrea in vacanza con una ciurma di napoletani", La secca replica di Andrea Del Corso

L'ex corteggiatore in vacanza alle Maldive con la famiglia di Teresa Langella.

Una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne, quella formata dall'ex tronista Teresa Langella e dall'ex corteggiatore Andrea Dal Corso, sta trascorrendo le vacanze estive in uno dei posti più belli e suggestivi del pianeta, soggiornando alle isole delle Maldive. Non è la prima volta che la coppia arriva in Asia tra gli atolli dell'oceano Indiano ma, questa volta, Andrea e Teresa hanno deciso di esplorare il posto soggiornando in una guest house in cui si fanno escursioni tutti i giorni. Insieme alla bella campana e al 34enne veneto, ci sono anche i genitori della Langella che hanno raggiunto la coppia per viversi questa suggestiva avventura alla scoperta dell’Asia Meridionale.

Nonostante le emozioni e i paesaggi mozzafiato, qualcosa ha rovinato la magia delle vacanze. Andrea ha pubblicato infatti un messaggio privato di un hater, pronto a criticare le origini di Teresa e della sua famiglia: "Povero Andrea, da degustatore raffinato di vini pregiati alle vacanze con una ciurma di napoletani".

Immediata la replica dell'ex corteggiatore che non ha nascosto la sua amarezza nel ricevere questo generi di commenti razzisti e inopportuni:

"Questa mattina ho avuto un Amaro risveglio, perché anche quando pensi di aver fatto il callo all’ ignoranza, ecco che torna a pungerti. Questa volta decido di pubblicare il messaggio ricevuto."

"Ti dico pubblicamente un ultimo pensiero: Ci sono persone che ti insegnano a “degustare”, altre che ti insegnano a “gustarti la vita”. È dalle seconde che avrai sempre i Sorrisi autentici."

A replicare, ci ha pensato anche Teresa, che ha scritto :

"Non se ne può più!! Adesso BASTA. La stessa Gentaglia che poi critica chi è razzista…e voi cosa pensate di essere?! Che povertà d’animo, che brutta gente! Siete la rovina del mondo. Se solo aveste la metà del cuore e della gioia che emaniamo Noi vi nascondereste dalla vergogna e vivreste la vostra triste vita con la testa sotto la sabbia. ’Mbaratv A‘ campá .(imparate a saper stare al mondo)."