Uomini e Donne, pioggia di insulti per la nuova acconciatura di Armando Incarnato

La nuova acconciatura di Armando Incarnato non passa inosservata e i fan di Uomini e Donne si scatenano.

La puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri 6 ottobre 2021 su Canale5, ha rivelato al pubblico la nuova acconciatura scelta da Armando Incarnato, uno dei protagonisti più discussi del Trono Over. Sui social sono apparse valanghe di critiche contro il cavaliere partenopeo, suscitate proprio dal nuovo taglio di capelli del tutto inaspettato.

Uomini e Donne, Armando Incarnato deriso dai fan

Armando Incarnato è uno dei protagonisti più discussi di Uomini e Donne. Tra rotture improvvise e flirt che durano un battito di ciglia, il cavaliere del Trono Over non passa di certo inosservato per i suoi look audaci e i suoi continui cambi d’immagine. Nel corso dell’ultima puntata, Armando è intervenuto per parlare del trono di Andrea Nicole, sempre più vicina a Gabrio, facendo notare come nessun corteggiatore cerchi l’approccio fisico nonostante vi siano state più occasioni per creare intimità.

Subito dopo, Armando è finito per essere il soggetto della sfuriata di Marika, furiosa perché dopo più di un mese di frequentazione, il cavaliere si è mostrato improvvisamente interessato anche a Jessica, al punto di omaggiarla con una rosa rossa. Tra una discussione e l’altra, il cavaliere è finito nel mirino del popolo del web ma questa volta non per la sua vita privata. Armando, infatti, ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli del tutto inaspettato che ha provocato l’ilarità dei fan del dating show di Maria De Filippi.

“Ma Armando pensa di stare bene con quei capelli?”, scrive un’utente di Instagram seguita a ruota da un altro commento sibillino, “Ma sto caschetto da paggio rinascimentale?” e ancora, “Armando oggi sembra il figlio di Silvan, il grande prestigiatore, con quei capelli è identico”. Insomma, questa volta l’effetto wow è stato sostituto da un effetto indesiderato, ma Armando non sembra preoccuparsene.

