Uomini e Donne pilotato? Ex corteggiatrice ammette: “Dovevo seguire un’unica regola”

Eugenia Rigotti ribadisce di aver vissuto l’esperienza a Uomini e Donne, senza condizionamenti da parte della redazione del dating show di Maria De Filippi.

Nello studio di Uomini e Donne sono nate tante coppie, molte delle quali hanno continuato a conoscersi anche lontano dalle telecamere, sposandosi e mettendo alla luce splendidi bambini. Ma secondo alcuni, nello studio del dating show di Maria De Filippi, le storie d’amore sarebbero pilotate a seconda dell’opinione del pubblico sui protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Stanca delle dicerie sul programma, Eugenia Rigotti racconta cosa accade realmente durante le esterne.

Eugenia Rigotti difende Uomini e Donne: “Sono sempre stata me stessa”

Uomini e Donne incassa un successo dopo l’altro, riconfermandosi uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico di Mediaset. Nello studio del dating show di Maria De Filippi si va in cerca dell’amore e, nonostante alcune coppie abbiano messo fine alla loro relazione a poche settimane dall’addio al programma, altre confermano che il format è perfetto per trovare la propria anima gemella. Moltissime coppie, infatti, sono convolate a nozze e hanno dato alla luce figli, sempre ringraziando la De Filippi e il programma che li ha fatti incontrare.

Alcuni spettatori, tuttavia, trovano che negli ultimi anni il programma sia fin troppo finto e costruito, e sospettato che la redazione muova i fili per assicurare il giusto intrattenimento al pubblico, infischiandosene dei sentimenti. Stanca dell’ennesima accusa rivolto alla sua esperienza a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Eugenia Rigotti ha confessato cosa accade realmente dietro le quinte. “Uomini e Donne pilotato? No! Mi fa innervosire anche solamente che mi venga chiesto. L’unica regola che dovevo seguire è stata quella di essere me stessa. Ad oggi definisco il mio percorso l’esperienza più bella della mia vita”, ha dichiarato la Rigotti.

La giovane trentina ha fatto un percorso intenso con Massimiliano Mollicone, lasciando lo studio del Trono Classico amareggiata per la scelta finale del tronista romano. Mentre Massimiliano fa infuriare Vanessa Spoto, Eugenia è tornata alla sua vita e ha ammesso di non nutrire alcun tipo di rancore per l’epilogo amaro che è stata costretta a sopportare.

