Enzo Capo vorrebbe corteggiare Valentina Autiero, dopo la rottura con Pamela Barretta, ma la dama di Uomini e Donne rifiuta il numero.

Per Valentina Autiero è No! La dama tatuata del Trono over di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di accettare il corteggiamento di Enzo Capo, dopo le accuse mosse di Pamela Barretta. Il cavaliere viene attaccato anche da Armando e si difende, ma non convince nessuno e viene sommerso dalle critiche.

Uomini e Donne, Enzo Capo riceve un secco 'no' da Valentina Autiero

Puntata movimentata quella di oggi, venerdì 11 settembre 2020, di Uomini e Donne. L’appuntamento si apre con l’esterna tra Gemma Galgani e il cavaliere Paolo, accompagnata dalle solite polemiche e dallo scontro durissimo con Sirius. Il cavaliere non accetta la fine della conoscenza con la torinese, e le rinfaccia di essersi tirata indietro senza una reale motivazione. Si passa poi al Trono classico, con la prima e deludente esterna di Sophie. La ragazza lamenta la poca partecipazione del suo corteggiatore e la redazione conferma che la tronista ha preferito interrompere l’incontro, perché si sentiva a disagio. Nel frattempo Facundo desta l’attenzione delle due troniste, grazie al suo charme e alla sua innegabile bellezza.

Tocca nuovamente al Trono over con Valentina Autiero, che ha ricevuto il numero di Enzo Capo. La dama tatuata ha molti sospetti sulla sincerità del cavalieri, soprattutto dopo lo scontro con Pamela Barretta che ha accusa il suo ex fidanzato di essere tornato in studio per visibilità. Enzo cerca di difendersi, asserendo di essere uscito da pochi giorni da una relazione che lo ha segnato, ma il parterre femminile e gli opinionisti gli fanno notare che a Uomini e Donne non si va per dimenticare un amore, bensì per cercarlo.

Uomini e Donne, i dubbi di Valentina Autiero su Enzo Capo

Armando Incarnato racconta di aver consolato telefonicamente la Barretta, distrutta dopo la discussione con il Capo, e di credere alle parole della pugliese. Anche Gianni Sperti si espone, prendendo le parti di Pamela dal momento che si viene a sapere che la ex di Enzo aveva fatto il provino per il dating show solo pochi giorni prima di iniziare a frequentarlo. La storia del cavaliere distrutto da una burrascosa rottura non regge e la Autiero non nasconde di essere piuttosto infastidita dal comportamento del partenopeo.

La dama pensa che Enzo stia temporeggiando per rimanere nel programma dal momento che ha notato che i prototipi di donna di cui si circonda, sono ben lontani dal suo aspetto fisico. Inoltre, Valentina fa notare che nonostante avesse espresso i suoi dubbi, il Capo non ha fatto nulla per dimostrarle il suo interesse, neppure inviare un semplice messaggio del buongiorno. Insomma, per la Autiero è un gigantesco “No grazie, Maria” e il cavaliere si trova in evidente difficoltà.

Cosa accadrà nelle prossime puntate? Ci attendono nuove rivelazioni su Enzo oppure la Autiero ci ripenserà e gli concederà un’occasione?

