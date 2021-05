Gossip TV

L'ex dama romana intervistata da PiùDonna.

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Sabina Ricci, ha voluto rispondere alle recenti dichiarazioni di Claudio Cervoni,l 'ex cavaliere con cui era uscita dalla trasmissione per viversi la loro storia d'amore, terminata dopo poche settimane. Intervistata da Fralof per PiùDonna, Sabina ha rivelato di non aver attraversato un bel momento e non ha nascosto la grande delusione per come è finita la relazione con Claudio.

"Uomini e Donne, parla Sabina Ricci "Non sto bene, la redazione non mi ha più invitato per poter spiegare"

"La parte più brutta la sto superando. In un primo momento è stata dura perché non me lo aspettavo, è stata una doccia gelida. Visti poi tutti gli accadimenti è subentrata un po’ di delusione e amarezza e quindi anche la tristezza un po’ è passata. Noi siamo usciti dallo studio di Uomini e Donne il 23 febbraio."

"Se io col senno di poi avessi saputo tante cose in quel momento - ha proseguito l'ex dama - non sarei uscita dal programma con lui. Io dopo sono stata contattata da una persona e ne ho le prove scritte e messaggi sul telefonino. Questa persona mi metteva in guardia nei confronti di Claudio dicendo che non dovevo fidarmi di lui. In un primo momento non ho dato peso a questa persona, poteva anche essere una ex gelosa. Poi ho capito che questa persona era a conoscenza di cose che non erano del passato. Ti ricordi quando io e Claudio ci siamo allontanati durante il percorso a Uomini e Donne? Probabilmente era proprio a causa di questa persona. Io ho visto i messaggi e confrontato le date, lei c’era. E quando noi ci siamo lasciati e lui è stato molto freddo con me, è stato con lei. Mi ha fatto vedere i messaggi di quando sono stati insieme."

"Dopo una settimana, usciti da Uomini e Donne, ho cominciato a ricevere messaggi da questa donna. In quel momento ho capito perché in trasmissione si era allontanato da me. Eravamo diventati due amici e io lo avevo anche detto in trasmissione che non avevo bisogno di un amico."

"Io glielo feci notare. Gli dissi, Claudio ma mi devi dire qualcosa? E lui mi chiese perché? E io gli chiesi di non rispondermi a una domanda con un’altra domanda. Lui disse ma che è successo? E io gli ho fatto vedere i messaggi, ma non tutti. Lui andava a letto con un’altra già da prima, quando io uscivo con Nicola. Lui mi ha detto che c’era questa donna, ma che non era niente di serio e si erano visti poche volte. Poi mi ha detto che la nostra relazione è iniziata davvero quando si è seduto davanti a me la seconda volta. Poi io ho sentito dei messaggi vocali che lui ha mandato a questa donna anche successivi al momento in cui abbiamo ripreso a sentirci. Io ci ho parlato con lei, la loro storia è finita male ma c’è stata e contemporaneamente a quella con me."

Sabina ha dichiarato di non avere più contatti con lui di nessun tipo e di non avere intenzione di tornare sui suoi passi:

"Non sto bene, sono ancora coinvolta. I sentimenti non passano in un attimo ma non lo vorrei più."

La 52enne romana aveva intenzione di tornare a Uomini e Donne per raccontare tutta ciò che è successo ma la redazione non ha voluto:

"Mi hanno detto che non era possibile. Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione. Anche perché la sua intervista ha avuto un botto mediatico allucinante. Mi ha fatta passare per una psicopatica e a me non sta bene così. Io avevo tutte le ragioni del mondo per comportarmi come ho fatto. Lui è scappato non perché sono pazza, ma perché non se ne fregava di me."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.