L'ex cavaliere del trono over intervistato da Più Donna.

In molti ricorderanno tra le file del parterre del trono over di Uomini e Donne, il cavaliere Rocco Fradella, ex frequentazione di Gemma Galgani. Con la dama torinese, Rocco intraprese una travagliata relazione caratterizzata da molti alti bassi e altrettanti litigi.

Uomini e Donne, parla Rocco Fredella: "Gemma mi ha devastato, volevo chiudermi in un convento"

Intervistato da Fralof per Più Donna, l'ex cavaliere ha ripercorso alcuni momenti vissuti con la dama e il momento difficilissimo vissuto dopo la rottura:

"Sono stato a Uomini e Donne 10 mesi e ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata 6 mesi ma è stata un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io cerco un amore vero.

"Uscito dal programma ho detto solo una cosa - ha proseguito - se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato. Volevo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare li finché non fossi stato pronto a tornare alla realtà. Quando ho conosciuto Doriana mi ha fatto capire che è l’amore vero, sincero, rispettoso. Lei mi ha detto che non ero una persona da convento."

Oggi, Rocco, è finalmente un uomo felice e innamorato:

Da 2 anni. Sono felicemente innamorato con la mia bellissima Doriana che fortunatamente ho trovato fuori da Uomini e Donne. Lei ha accettato la mia condizione mentale che era completamente devastata. Lei mi ha ripreso, mi ha detto che ero stato ferito e che non dovevo abbattermi. Io ho perso un mese fa mia madre e adesso l’unica persona che mi resta è lei, che è la mia famiglia [... ] Non escludo che ci sarà un futuro matrimonio, abbiamo posticipato solo a causa del Covid. Devo ringraziare il programma perché è grazie alla trasmissione se ho conosciuto Doriana. Anche se ero andato li per conquistare Gemma.

