Nicole Vinti commenta il suo percorso a Uomini e Donne, riservando parole al vetriolo per Armando Incarnato.

Originaria di Gallarate, in provincia di Verse, Nicole Vinti ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne in cerca dell’anima gemella. La nuova dama del parterre femminile del Trono Over è stata corteggiata immediatamente da Carlo e da Armando Incarnato, sul quale ora nutre non pochi dubbi. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la bella Nicole ha svelato cosa la preoccupa della conoscenza con il cavaliere partenopeo.

Uomini e Donne, Nicole Vinti critica Armando Incarnato

Impossibile non notare la bellezza e l’eleganza di Nicole Vinti, la nuova dama di Uomini e Donne. Sebbene abbia fatto il suo ingresso nel parterre femminile del Trono Over solamente poche puntate fa, Nicole è già finita nel mirino di Armando Incarnato, che l’ha criticata per aver cercato di nascondere la loro intimità. La Vinti ha negato tutto, e ha spiegato al settimanale del programma di Canale5 cosa la infastidisce di Armando:

“Lui è un conquistatore: esteticamente è un bel ragazzo, ha uno spirito romantico ma è anche narciso […] Pensa molto alla sua immagine, vuole essere il primo. È un uomo che sa come farti sentire importante, sembra perfetto e attendo ad ogni minimo dettaglio, ma appena vede che non stai più al suoi gioco, cambia faccia. Io non voglio partecipare a questo braccio di ferro. Penso che non abbia mandato giù il fatto che non abbia ceduto alle sue provocazioni, e così ha ingrandito le cose a sua convenienza. Esagera già che dice. Ha lasciato credere che tra noi ci fosse stata un’intimità, solo perché si è sentito ferito […] Armando non può sentirsi messo da parte, e persino le scenate di gelosia credo siano un modo per mettere in salato sé stesso. Lui cerca una donna che gli dia mordente, ma non riesce ad accettare che qualcuna stia al suo pari. Nel mio caso, credo di piacergli ma che si sia incaponito solo per sfida. Non mi piace la sua arroganza, e questo modo di giocare […] Non voglio un uomo con queste qualità vicino a me”.

Nicole Vinti sempre più vicina al cavaliere Carlo

Ben diverso è il discorso su Carlo. Lui, un cavaliere avvenente quanto corte, ha corteggiato Nicole senza creare polemiche, dimostrando tutto il suo grande interesse per lei. La dama di Uomini e Donne è molto incuriosita da Carlo, anche se ammette di avere qualche riserva su questo rapporto a causa del lavoro del cavaliere:

“Carlo è una persona più equilibrata. Mi ha lasciato il numero il primo giorno, dopo essersi fatto notare in studio, e al telefono mi è piaciuto subito. È una persona per bene, mi piace ed è molto concentrato su di me: non ha voluto numeri di telefono da nessuna. È stata una bella dimostrazione. Lui sta procedendo piano piano, perché ci tiene, e apprezzo questo modo di fare molto elegante […] Lui è sicuramente la persona più vicina a già che voglio ma il fatto che lavori a Miami in parte mi frena. In passato ho avuto un compagno che non era molto presente nella mia vita, e anche io ero monto impegnata con eventi e progetti lavorativi […] Insieme Carlo dubbia parlare meglio dei suoi progetti futuri. So che anche lui vorrebbe mettere radici però è importante confrontarci sulle nostre prospettive, perché non vorrei ritrovarmi a coltivare un rapporto con qualcuno che prima o poi potrebbe scappare”.

