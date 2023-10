Uomini e Donne, parla Michele Longobardi dopo la fine del trono di Manuela Carriero: "Non siamo fatti per stare con tutti"

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Manuela dopo aver concluso la sua avventura a Uomini e Donne, ha ringraziato tutti non escludendo un suo possibile ritorno in studio.

Manuela Carriero ha terminato prematuramente il suo trono a Uomini e Donne, convinta che entrambi i suoi corteggiatori non fossero realmente interessati a lei.

Uomini e Donne, Michele Longobardi sulla fine del trono di Manuela: "Possiamo imparare da tutti, e io ho imparato moltissimo durante questo percorso"

Nel corso della puntata di ieri, sia Michele Longobardi che Carlo Marini sono stati convocati in studio per avere ultimi confronto con Manuela. Michele ha dichiarato più volte di non essere coinvolto caratterialmente dalla 34enne pugliese anche se lei ha voluto precisare più volte che lui non si sia dato il giusto tempo per conoscerla. L'ex corteggiatore è stato anche accusato di aver illuso la Carriero. A queste critiche, il 27enne campano ha tenuto a precisare sui social di essere sempre stato sincero: "Sono stato solo un mese perché ho detto tutto con sincerità, il contrario di chi vuole rimanere per visibilità“, Poco fa, Michele ha scritto un post su Instagram ringraziando tutti e non escludendo un suo ritorno in studio:

"Grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi. Grazie alle persone che lavorano nel programma, in studio e fuori, che hanno reso stupenda questa mia esperienza. Non siamo fatti per stare con tutti, ma possiamo imparare da tutti, e io ho imparato moltissimo durante questo percorso. Che sia un addio o un arrivederci, ci siamo divertiti. Ad maiora."

