Uomini e Donne, parla l'ex tronista Luca Dorigo: i rapporti con Amalia oggi

Il deejay veneto intervistato da Fanpage: il passato a Uomini e Donne e il difficile presente con la crisi del settore discoteche

Gli affezionati del dating show di Uomini e Donne, non possono di certo dimenticare uno dei tronisti più amati e seguiti del programma Luca Dorigo, che si è seduto sulla sedia rossa per ben tre volte in cerca della sua metà (nell'edizione 2005/2006 e 2007/2008).

Il 40enne veneto si è raccontato in lunga intervista a Fanpage. Dal passato sul trono ad oggi, deejay affermato che si scontra con l'inevitabile battuta d'arresto per via del Covid che rende difficile la professione svolta nelle discoteche.

Sulle sue ex corteggiatrici di Uomini e Donne, Amalia e Angelique, Luca ha dichiarato in che rapporti è rimasto oggi: "Amalia se la vedo per strada ci faccio volentieri due chiacchiere, però ci siamo persi un po’ di vista. Ho soltanto bei ricordi di lei e spero che li abbia anche lei di me. Con Angelique, invece, non abbiamo mantenuto un rapporto. Lei era rimasta molto ferita. Se tornassi indietro con la testa che ho oggi, forse alcune cose le avrei fatte in maniera diversa. In quel momento ero felice e contento di avere accanto i riccioli d’oro di Amalia".

"Ai miei occhi è sempre stata una persona introversa- ha dichiarato l'ex tronista parlando di Maria De Filippi- molto timida e riservata, ma non per questo non sensibile. Mi sarebbe piaciuto, a livello confidenziale, fare qualche chiacchierata in più con lei. All'epoca avevo 25 anni e davanti a un mostro della comunicazione, un po' di soggezione l'ho avuta. A 40 anni e con l'esperienza che ho oggi, relazionarmi con una persona di spessore così sarebbe diverso."

"Ero stanco di essere giudicato - ha confessato Dorigo quando abbandonò il trono - Dopo tre troni, sono stato bersagliato in tutti gli angoli della mia persona e della mia vita. La mia fortuna e la mia disgrazia è stato essere sincero e spontaneo. All'epoca ha premiato, per la televisione di adesso invece non so se il mio carattere vada bene."

"L'anno scorso mi hanno chiamato per fare un provino per il Grande Fratello - ha continuato il deejay veneto - poi però non ho avuto l'occasione di entrare nella casa. Mi piacerebbe anche fare l'Isola dei famosi. Avrei voglia di mettermi in gioco e fare vedere la mia vera personalità. Adesso ho 40 anni, sono un uomo, ho alle spalle un vissuto che prima non avevo. So di avere la capacità di fare la differenza, ma credo che il problema sia la mia personalità. Sono difficile da gestire."

A proposito della sua professione attuale, Luca Dorigo non nasconde il momento di grande difficoltà che sta vivendo il suo settore:

"Ho visto personalmente delle situazioni devastanti. Conosco un dj che aveva le quote di una discoteca molto famosa a Milano. Lavorava tutte le sere, stava bene, era felice, con i suoi guadagni manteneva anche la madre in difficoltà e pagava un mutuo. Poi è scoppiata la pandemia e ora è sul lastrico. Si è trovato senza lavoro. Non può più mantenere la mamma e ha dovuto chiedere un prestito. È disperato. Conosco tante situazioni del genere, anche la mia non è facile."

E ancora:

"Saltuariamente faccio dei lavoretti per arrotondare o vado a dare una mano a un amico che fa il parquettista. Non ci trovo niente di male. C'è chi mi dice: ‘Ma sei proprio tu? Possiamo fare una foto?'. E io: ‘Facciamo la foto, ma lasciatemi lavorare' (ride, ndr). Sono passato da avere venti serate al mese, ad averne cinque se mi va bene e a metà della metà del compenso. Anche così, a volte mi dicono di no perché se vado io, la gente si accorge che c'è l'ospite, si accalca e vengono i controlli. Praticamente non riesco a lavorare neanche "gratis"."

