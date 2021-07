Uomini e Donne, parla l'ex cavaliere Marco Firpo: "Gemma, tu hai le chiavi del mio cuore"

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over intervistato da Uomini e Donne Magazine.

"Ultimamente penso spesso a Marco, il lupo di mare dai lunghi capelli biondi". Nell'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani ha ricordato un momento romantico, incarnato in una passeggiata di qualche anno fa a Bonassola, fino ad una chiesetta a picco sulla scogliera. Con lei, il 59enne ligure Marco Firpo, ex cavaliere che ha frequentato qualche anno fa. Una settimana dopo l'intervista di Gemma, Marco si è lasciato andare alla malinconia agrodolce dei ricordi, dei momenti belli. "Ogni tanto passo anche in barca sotto la chiesetta, sono abituato a salutare il Signore e vivere un momento di spiritualità. E penso spesso a lei..al tempo che passa, e mi sento il crepuscolo addosso" ha raccontato Marco al magazine del programma.

Marco ha raccontato come sta dopo alcuni delicati interventi al cuore:

"Ho attraversato dei cicloni negli ultimi anni, dal punto di vista della salute. Ora mi sento in forma, sono consapevole che i mie giorni non sono infiniti e quindi vivo nella maniera più serena possibile. Mi dedico a tuto quello che mi piace e mi entusiasma. Faccio parte di un'associazione con cui ci spostiamo alla scoperta delle isole dell'arcipelago toscano. Sono sempre stato affascinato dal concetto di "isola". Sono curioso di fare esperienze, mi piace la metafora di aprire tutte le porte senza sapere cosa ci sia dietro. Scoprire le cose e diventare una sorta di esploratore. Poi vivo in una paesino di quattro gatti...Framura, vicino alle Cinque Terre."

Su Gemma, l'ex cavaliere ligure ha le idee molto chiare:

"Io non ho la televisione in casa. Non vedo Gemma in tv. me la ricordo com'era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. anche il pensiero di queste cose mi ha aiutato ad attraversa il ciclone che ho subito. Qualche volta ci siamo sentiti. Anche se le ho detto che non c'è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto, e mi troverà lì. Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura Posso dire che ha le chiavi anche i senso metaforico. Mi piacerebbe rivederla al più presto, la sto aspettando."