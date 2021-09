Uomini e Donne, parla Andrea Nicole: ''La reazione dei corteggiatori è stata…''

Gossip TV

Andrea Nicole parla della sua transizione e delle prima impressioni sulla sua avventura a Uomini e Donne.

La nuova edizione di Uomini e Donne debutterà su Canale5 il prossimo 13 settembre, con quattro nuovi tronisti pronti a trovare l’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi. Tra le protagoniste della nuova stagione ci sarà anche Andrea Nicole, prima tronista transgender che ha completato la sua transizione da anni. La commessa ventinovenne ha parlato del suo passato, rivelando anche le prime impressioni dei corteggiatori e la loro reazione, dopo aver ascoltato la sua storia.

Uomini e Donne, Andrea Nicole parla dei Corteggiatori

È tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne, che vedrà tornare le dame e i cavalieri più amati del Trono Over e l’ingresso in studio dei nuovi tronisti Andrea Nicole, Matteo, Joele e Roberta. La presenza della prima tronista transgender ha provocato non poche perplessità nel pubblico del dating show di Canale5, sebbene Andrea Nicole abbia raccontato di aver completato il suo percorso di transizione ormai da anni. La commessa ventinovenne ha raccontato di aver compreso la volontà di cambiare sesso intorno alla maggiore età, intraprendendo un cammino durato tre anni che l’ha resa soddisfatta e l'ha spronata a mettersi costantemente in gioco.

“L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava”, ha ammesso Andrea Nicole al settimanale NuovoTv. La tronista ha dichiarato di aver parlato del suo progetto ai genitori sin dai 15 anni e di aver dimostrato loro che ogni paura poteva essere superata grazie alla felicità e alla serenità che ha trovato dopo il percorso intrapreso.

Ma come hanno reagito i corteggiatori dopo il suo video di presentazione? Le prime registrazioni di Uomini e Donne, che anticipano il bacio tra Ida Platano e un cavaliere, hanno lasciato la tronista soddisfatta. “Come è andata? Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere”, ha dichiarato Andrea Nicole.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.