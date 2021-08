Uomini e Donne, parla Andrea Nicole la nuova tronista: "Ero un uomo, da otto anni sono donna"

Gossip TV

La tronista milanese intervistata dal Fatto Quotidiano.

Pronta a sedersi sul trono di Uomini e Donne, Andrea Nicole, è la prima tronista donna che prima era un uomo ad approdare al dating show di Maria De Filippi. Nicole, 29 anni, nata a Milano, ha scelto di mantenere anche il nome Andrea e da 10 anni lavora come modella e commessa a Londra.

Intervistata dal Fatto Quotidiano, Andrea Nicole ha raccontato parte del suo passato e dell'esperienza che sta per vivere sedendosi sulla sedia rossa più famosa della tv.

“Sono molto emozionata, è stata una giornata intensa”, ha raccontato ai microfoni di FQMagazine pochi minuti dopo la conclusione della prima registrazione. "Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte" ha dichiarato Andrea Nicole parlando del motivo per cui ha deciso di partecipare al programma."

"Cerco un uomo comprensivo, intelligente, un uomo che sappia guardare oltre. Sarò felice se questo percorso dovesse concludersi positivamente. Se dovessi trovare quello per cui sono venuta qui: un uomo capace di accompagnarmi. Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere".

Parlando del suo passato, la giovane milanese ha dichiarato:

"Io sono sempre stata questa, non mi riconoscevo per quello che vedevo nello specchio e non per la persona che sono. Sono sempre stata io: Andrea sono io. Ed è il nome che ha scelto mio fratello quando mia madre era incinta. Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco."

