Uomini e Donne: Pamela Prati sul trono? Parla Raffaella Mennoia

Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne? Nelle ultime ore, si è parlato persistentemente della partecipazione della showgirl sarda al programma di Maria De Filippi in veste di tronista dopo l'affaire mediatico di Mark Caltagirone e le nozze - inevitabilmente - saltate con l'imprenditore romano, la cui identità si è rivelata inesistente, sollevando un caso (e caos) mediatico senza precedenti.

Gli amanti del dating show, hanno subito acceso roventi polemiche sull'ipotesi di vedere la Prati sul trono e, a fare chiarezza, ci ha pensato una delle storiche autrici del programma, Raffaella Mennoia che ha smentito l'indiscrezione con una Ig Stories su Instagram:

"Mi state scrivendo moltissimi per smentire una notizia apparsa nelle ultime ore, ma gli asini volano?" ha commentato ironicamente la Mennoia, impegnata in questi giorni in Sardegna con la sesta edizione di Temptation Island.

Niente sedia rossa a quanto pare per l'ex star del Bagaglino, che, in questi ultimi giorni, è stata avvistata in barca con la amica stellare Valeria Marini , cercando di fuggire dalle acque particolarmente agitate intorno al suo finto matrimonio.