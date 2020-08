Uomini e Donne, Pamela Barretta smaschera Enzo Capo: "Mi ha messo le corna"

Gossip TV

Enzo ha tradito Pamela, arriva la confessione inaspettata della dama di Uomini e Donne.

Sebbene Uomini e Donne sia finito da qualche mese, Pamela Barretta ed Enzo Capo continuano a stare al centro del gossip. La burrascosa storia tra i due ex protagonisti del trono over non ha avuto una lunga durata ed è finita nel peggiore dei modi.

Pamela Barretta tradita da Enzo Capo

Enzo ha tradito Pamela? Stando alle ultime dichiarazioni della dama di Uomini e Donne sembrerebbe proprio di si. La donna, infatti, è intervenuta tramite Instagram Stories per raccontare cosa è realmente successo con il suo ormai ex compagno: "Le corna le ha fatte anche a me e c’è chi dice che io sia gelosa".

La Barretta ha deciso di smascherare Capo dopo aver visto una segnalazione di Amedeo Venza sul cavaliere del trono over. Enzo, dopo aver chiuso la relazione con Pamela, si era fidanzato con una donna ma ieri è stato paparazzato insieme a una 23enne. Ma, stando alle parole della dama, l'uomo non avrebbe tradito solo l’attuale fidanzata Lucrezia ma anche la stessa Pamela.

Pamela, così, ha deciso di rompere il silenzio e rivelare: "Mi hanno descritto in malo modo proprio per salvarsi la faccia, ma io non mi sbagliavo. [...] La verità esce sempre a galla". Ora si riesce a capire meglio anche il motivo del malessere dell'ex dama di Uomini e Donne dopo la rottura con il cavaliere.

