Uomini e Donne, Pamela Barretta fa una rivelazione shock: "Vittima di violenze in passato"

Pamela Barretta, star del Trono Over di Uomini e donne, ha rivelato di avere subito violenza e per questo di aver sofferto per anni a causa di un timpano perforato.

Chi ha imparato a conoscere Pamela Barretta a Uomini e donne, anche per la sua lunga frequentazione con Enzo Capo, dovrebbe già sapere che la dama del Trono Over aveva in precedenza fatto accenno a traumi e violenze subiti in passato: li ha di recente rivelati ai suoi follower, spiegando come il suo udito non sia stato più lo stesso dopo un terribile episodio... [Foto da profilo Instagram]

Pamela Barretta di Uomini e donne, la confessione sulla violenza subita in passato

Pamela Barretta ha rivelato di aver sofferto per anni notevoli dolori all'orecchio, a causa di un timpano perforato, dovuto a una violenza subita, per la quale si augura tuttora una giustizia che punisca il colpevole: "Donne, non permettetelo mai, mai a nessuno. Io mi opererò, ma sono certa che il male fatto torna sempre tutto indietro. Ho molta fede e credo nella legge del karma. Quello che fai torna indietro, la cattiveria tornerà. Prima o poi chi fa del male riceverà del male".

Dama a Uomini e Donne, barese e direttrice di un accademia per estetisti e parrucchieri a Brindisi, Pamela ha rimandato negli anni l'intervento, perché avrebbe comportato un problema estetico che le hanno prospettato diversi otorini: la necessità di doversi tagliare i capelli per consentire l'operazione. Attualmente Pamela è riuscita tuttavia ad accordarsi con un medico che agirà senza il taglio. Pamela non era più in grado di resistere, avendo perso anche per anni numerose notti di sonno a causa dei dolori. La Barretta ha voluto finalmente gettar luce su questo "mistero", nella speranza che altre donne non subiscano l'umiliazione e le pene fisiche che lei ha dovuto attraversare.