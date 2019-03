Uomini e Donne oggi, venerdì 8 marzo, il trono classico: confronto tra Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia

Oggi, venerdì 8 marzo 2019, su Canale 5 andrà in onda il secondo e ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne dedicato al trono classico. Una puntata davvero speciale e ricca di colpi di scena che vedrà il primo confronto dopo la scelta al castello tra Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia.

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi incontra Giulia Cavaglia dopo la scelta, la proposta di Maria De Filippi

La puntata del trono classico inizierà da Angela che nel corso della settimana ha chiesto alla redazione del dating show di contattare un ex corteggiatore di Teresa Langella, ovvero Luca Daffrè. Il giovane arriverà in studio senza saperne il motivo e alla fine scoprirà che è stata la Nasti a chiamarlo per chiedergli di rimanere a corteggiarla. Lui ammetterà di non essere rimasto colpito dai suoi modi di fare ma di voler provare a conoscerla. Maria De Filippi poi cambierà registro e inviterà ad entrare l'ex corteggiatrice Giulia e successivamente Lorenzo. I due si confronteranno e alla fine la padrona di casa proporrà alla giovane torinese di diventare la nuova tronista. Lei, visibilmente emozionata, accetterà e in studio entrerà anche Claudia.

La storia d'amore tra il Riccardi e la Dionigi prosegue a gonfie vele. I due infatti ammetteranno di essere innamorati, di essersi trovati meglio di quanto potevano immaginare e ci terranno a ringraziare la De Filippi per avergli concesso questa opportunità.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 8 marzo, alle 14.45 su Canale 5.