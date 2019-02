Uomini e Donne oggi, venerdì 8 febbraio, il trono classico: Claudia furiosa con Lorenzo Riccardi

Oggi, venerdì 8 febbraio 2019, andrà in onda il secondo e ultimo appuntamento settimanale del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato la prima parte al percorso di Teresa Langella e di Luigi Mastroianni, i riflettori saranno puntati su Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez.

Uomini e Donne: la lite tra Irene e Luigi, Ivan stanco di Sonia

La nuova puntata del trono classico ripartirà dall'accesa discussione scoppiata in studio tra Irene e Luigi. La corteggiatrice, delusa per il comportamento assunto dal tronista siciliano nei suoi confronti, deciderà di abbandonare definitivamente il dating show di Maria De Filippi. Archiviato il trono del Mastroianni, si passerà a parlare di Lorenzo che è uscito con Claudia e Giulia. Dopo aver portato la Dionigi a conoscere la nonna, il Riccardi ha portato la Cavaglia a casa sua per farle conoscere la mamma. Un gesto che farà innervosire molto la corteggiatrice romana che annuncerà di voler andare via. A quel punto interverrà la padrona di casa che riuscirà a convincerla a restare.

Spazio infine al trono di Ivan. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, per l'ex tentatore spagnolo le cose non si mettono per niente bene. Il tronista infatti ha litigato con Natalia e Sonia, mentre ha fatto un’esterna di ben quattro ore con una nuova corteggiatrice, Alice.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 8 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.