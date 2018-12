Uomini e Donne oggi, venerdì 7 dicembre, il trono classico: Teresa Langella sempre più vicina ad Andrea Dal Corso

Oggi, venerdì 7 dicembre 2018, andrà in onda la seconda e ultima parte del trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo aver dedicato la prima puntata al percorso di Andrea Cerioli e Lorenzo Riccardi, i riflettori oggi saranno puntati su Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez.

Uomini e Donne, trono classico: la seconda e ultima parte oggi, venerdì 7 dicembre

La nuova puntata di Uomini e Donne riprenderà da Luigi. Come tutti sappiamo, Elisabetta ha accusato gli autori del programma di aver montato male le esterne per farla passare per antipatica. Un gesto che ha spiazzato il tronista che ha deciso di non volerla incontrare. In studio si parlerà anche di Irene. Ovviamente Mastroianni rimarrà deluso dall'assenza della giovane corteggiatrice ma Gianni Sperti gli ricorderà che è stato proprio lui ad eliminarla.

Si passerà poi a Teresa. Per lei scenderanno dei nuovi corteggiatori ma deciderà di tenere solo Kevin. Per quanto riguarda Andrea Del Corso, il corteggiatore dopo aver assistito al duro sfogo in studio della ragazza ha chiesto di vederla per scusarsi e parlarle. La Langella, dispiaciuta per quanto successo nella precedente puntata, chiederà anche ad Antonio Moriconi e Luca Daffrè di tornare. Gli opinionisti però noteranno come in realtà la scelta della tronista è già fatta: l'ex tentatrice della prima edizione di Temptation Island infatti sembra aver perso la testa per l'imprenditore veneto. Infine in chiusura si parlerà di Ivan che è uscito con Jennifer Casula.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 7 dicembre, alle 14.45 su Canale 5.