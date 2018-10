Uomini e Donne oggi, venerdì 26 ottobre, la seconda parte del trono classico

Oggi, venerdì 26 ottobre 2018, andrà in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Protagonisti in studio Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Mara Fasone. Queste saranno le ultime settimane in cui vedremo la siciliana sul trono. La ragazza infatti, come tutti ormai sappiamo, nell'ultima registrazione ha deciso di abbandonare definitivamente il dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: la nuova puntata del trono classico oggi venerdì 26 ottobre

La puntata inizia con Teresa che è uscita con Antonio e Andrea Dal Corso. Dopo la scorsa puntata la tronista partenopea ha raggiunto in hotel l'imprenditore veneto per spiegargli i motivi per cui ha deciso di portarlo in esterna. Dopo la clip, Luca Daffrè annuncia la sua decisione di abbandonare il programma. Intanto Mara, nervosa e infastidita dalla situazione, decide di eliminare l'ex tentatore di Temptation Island. Si passa poi a Lorenzo che decide di vedere l’incontro integrale tra il suo collega di trono e Giulia. Mentre i due sono in esterna, il milanese chiama la corteggiatrice per chiederle di incontrarsi ma lei decide di rimanere con Luigi. Si torna in studio e i due tronisti mostrano qualche perplessità sulla ragazza. Lei aveva detto di essersi lasciata da tre mesi ma sui suoi profili social la situazione sembra completamente diversa. La Cavaglia ammette di essere stata fidanzata fino al 20 agosto e in un studio scoppia una polemica. Mastroianni decide di eliminarla, al contrario del Riccardi che sceglie di tenerla. La puntata si conclude con l'arrivo di due nuovi corteggiatori per la Fasone: Giovanni e Andrea L.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 26 ottobre, alle 14.45 su Canale 5.