Uomini e Donne, oggi, venerdì 25 ottobre, ospiti Serena e Pago: ecco cosa è successo

Oggi, venerdì 25 ottobre 2019, andrà in onda la seconda parte del trono classico di Uomini e Donne. Ospiti in studio, Serena Enardu e Pago, reduci della recente avventura di Temptation Island Vip 2. La coppia, come è noto, si è detta addio nel lungo confronto al falò dell'ultima puntata e le loro vicende sono state quelle più discusse e seguite dell'intera edizione.

Temptation Island Vip: Serena Enardu e Pago ospiti a Uomini e Donne, cosa è successo

Serena e Pago sono entrati insieme nello studio e l'ex tronista sarda è apparsa sotto tono e visibilmente dimagrita. A esporre le prime riflessioni è stata la Enardu che ha spiegato di non sapere cosa provava per Pago prima di affrontare l'avventura nel viaggio dei sentimenti, conducendoli però verso un finale forse prevedibile per lei. Serena ha precisato di aver pensato a se stessa all'interno del villaggio, sicuramente anche commettendo degli errori.

Dopo l'rvm mostrato da Maria De Filippi nel quale vengono mostrate le immagini del falò, Pago confessa di non essere mai riuscito a rivederlo mentre Serena ammette che in quel momento non è riuscita a dirgli la verità dei suoi sentimenti. La padrona di casa chiede se dopo la conclusione di Temptation si siano rivisti e Serena risponde che tra loro c'è stato un ulteriore confronto durato tre giorni di fila durante il quale si sono detti tutto piangendo insieme.

Pago si è innervosito con Maria, Gianni Sperti e Alessia Marcuzzi che sembravano trovare giustificazioni del comportamento di Serena, difendendola. Dal canto suo, l'ex tronista ha ribadito che se lui avesse richiesto il falò prima, le cose sarebbero andate diversamente. Il cantante sardo viene comunque sostenuto da tutto il pubblico presente e, alla fine, augura il meglio a Serena e al figlio Tommi. Pago e Serena entrambi emozionati, si abbracciano. Non si è parlato del tentatore Alessandro, quindi non è chiaro se si stia frequentando con la Enardu.