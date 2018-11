Uomini e Donne oggi, venerdì 23 novembre, il trono classico: il primo bacio di Lorenzo Riccardi, i dubbi di Teresa Langella

Oggi, venerdì 23 novembre 2018, andrà in onda il secondo e ultimo appuntamento settimanale del trono classico di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Dopo aver visto le prime esterne di Luigi Mastroianni, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, la nuova puntata darà spazio soprattutto al percorso di Lorenzo Riccardi e di Teresa Langella.

La nuova puntata inizierà con Lorenzo che è uscito con Claudia e Alice. Il tronista avrebbe voluto portare fuori Giulia, ma la redazione lo informa che, per impegni lavorativi, non avrebbe potuto presentarsi in studio. Maria manderà in onda l'esterna con Claudia, che riuscirà a strappare un bacio a stampo al simpatico milanese. Riccardi ammetterà di stare molto bene in sua compagnia e di non volere mai che l'incontro finisca, a differenza di quanto accade quando si trova con la Cavaglia.

Si passerà poi al trono di Teresa che si troverà a fare i conti con nuovi scontri tra i suoi corteggiatori. Dopo un'esterna piacevole con Luca Daffrè, la tronista ammetterà di avere un blocco nei suoi confronti e di non riuscire ad esprimere i propri sentimenti. Le cose sembrano proseguire bene invece con Andrea Dal Corso al contrario di Antonio Moriconi, che verrà accusato dai tutti i presenti di essere troppo immaturo. La Langella ammetterà infatti di provare emozioni contrastanti, in quanto a volte si sente una mamma nei suoi confronti.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 23 novembre, alle 14.45 su Canale 5.