Uomini e Donne oggi, venerdì 16 novembre, il trono classico: la presentazione ufficiale di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez

Oggi, venerdì 16 novembre 2018, andrà in onda la seconda e ultima parte del trono classico di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una puntata ricca di colpi di scena che vedrà la presentazione ufficiale dei due nuovi tronisti, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Non solo. Sarà presente in studio anche Valeria Marini che avrà il compito di aiutare l'ex tentatore spagnolo nella sua scelta finale.

Uomini e Donne: nuova puntata del trono classico oggi, venerdì 16 novembre

Dopo aver finito di parlare di Luigi e Lorenzo, la De Filippi inizierà la nuova puntata invitando i due ragazzi a lasciare lo studio per presentare i due nuovi tronisti, Andrea e Ivan. La padrona di casa spiegherà subito le modalità del loro percorso sul trono che sarà diverso dagli altri: entrambi infatti dovranno scegliere entro la fine di Febbraio. La scelta avverrà in una villa e la festa sarà organizzata dalla Marini, che si occuperà di tutti i preparativi. La showgirl stellare sarà presente in trasmissione e verrà fatta sedere proprio tra Cerioli e Gonzalez.

Si passerà poi a Teresa. La tronista è uscita con Andrea Dal Corso e Luca Daffrè. Quest'ultimi saranno protagonisti di una accesa lite in studio. Il motivo? L'amico di Ignazio Moser spiegherà di essere rimasto molto male perché non si aspettava che l'imprenditore veneto scegliesse di corteggiare la Langella. Intanto, Maria annuncerà l'arrivo di un nuovo corteggiatore, Pierpaolo Petrelli, anche lui ex tentatore della prima edizione di Temptation Island Vip.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 16 novembre, alle 14.45 su Canale 5.