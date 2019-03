Uomini e Donne oggi, venerdì 15 marzo, il trono classico: il ritorno di Natalia, Ivan e Sonia in studio

Oggi, venerdì 15 marzo 2019, su Canale 5 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale del trono classico di Uomini e Donne con Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Ospiti in studio l'ex tronista Ivan Gonzalez e la sua scelta Sonia Pattarino.

Uomini e Donne: Natalia torna da Andrea, Angela si confronta con Davide

Maria De Filippi inizierà la nuova puntata invitando ad entrare in studio Ivan e Sonia. Nonostante il pubblico avesse avuto dei dubbi in merito al reale interesse dello spagnolo, tutto sembrerebbe procedere per il meglio tra loro. Lo stesso Gonzalez ammetterà di essere rimasto molto sopreso dal carattere della Pattarino. Mentre i due innamorati ci aggiorneranno sui dettagli della loro storia, la conduttrice farà entrare Natalia, tornata in studio per continuare a corteggiare Andrea. Non mancheranno le polemiche soprattutto da parte dell'ex tronista che, dopo aver augurato il meglio alla sua ex corteggiatrice, lancerà una dura frecciata al pugliese: "Spero che Natalia ti dica di no perchè te lo meriti". Maria manderà poi in onda l'esterna della Paragoni e Zelletta, in cui i due si scambieranno diverse effusioni e lei ammetterà di avere sentito molto la sua mancanza. In studio Federica esprimerà la sua delusione per non essere stata portata fuori mentre Muriel si dirà certa che la bella valtellinese sia solo alla ricerca di visibilità.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, si passerà a parlare del confronto tra Angela e Davide. La tronista, subito dopo la scorsa puntata, aveva raggiunto il corteggiatore in camerino ma qui lui l'aveva delusa rivelandole di essere rimasto molto colpito da Giulia. In studio scoppierà un'accesa discussione e la Cavaglia dirà che non mancherà occasione di conoscere il ragazzo.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 15 marzo, alle 14.45 su Canale 5.