Uomini e Donne oggi, venerdì 14 dicembre, il trono classico: il primo bacio di Luigi Mastroianni

Oggi, venerdì 14 dicembre 2018, andrà in onda la seconda e ultima parte del trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Dopo aver dedicato la prima puntata a Lorenzo Riccardi, i riflettori saranno puntati su Luigi Mastroianni, Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli.

Uomini e Donne, trono classico: oggi, venerdì 14 dicembre, la seconda parte

La puntata riprenderà da Luigi che è uscito con Irene, Sonia e Giorgia. Mastroianni non riesce ancora a fidarsi della romana e in studio ribadirà le sue incertezze. Intanto la De Filippi manderà in onda l'esterna con Sonia dove i due si sono baciati. In studio scoppierà un’accesa discussione e il tronista deciderà di eliminare Elisabetta. Si parlerà poi di Ivan che questa settimana ha deciso di vedere Sonia e Jennifer. Con quest'ultima le cose non sono andate bene. La Casula spiegherà infatti che l'ex tentatore spagnolo in esterna non ha fatto altro che lamentarsi e parlare della sua rivale.

Spazio poi a Teresa che è uscita con Luca Daffrè, Kevin e Antonio Moriconi. Per la tronista non sarà per niente una puntata facile perchè dovrà fare i conti con Andrea Dal Corso e Pierpaolo Pretelli. L'ex velino di Striscia la Notizia infatti rivelerà che da un lato vuole restare a corteggiarla ma dall'altro, dopo gli ultimi episodi, vorrebbe abbandonare la trasmissione. Anche con l'imprenditore veneto le cose non si metteranno bene. I due infatti saranno protagonisti di uno scontro che porterà il ragazzo a dire addio alla Langella.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 14 dicembre, alle 14.45 su Canale 5.