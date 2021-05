Uomini e Donne oggi non va in onda: quando tornerà il programma

Gossip TV

Il dating show di Maria De Filippi in vacanza dopo l’ultima puntata trasmessa venerdì scorso.

Venerdì 28 maggio 2021, è andata in onda l'ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Il dating show è da oggi, lunedì 31 maggio, ufficialmente in vacanza per la consueta pausa estiva. L'ultima puntata andata in onda è stata dedicata al trono over con gli accesi confronti tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. Tra le Gemma e la dama romana è iniziata, da diverso tempo, un'accesa rivalità e c'è chi insinua che la bella 53 romana dalla folta chioma grigia, possa catturare l'attenzione del parterre maschile e del pubblico più della storica dama torinese. Qualche voce, di recente, ha insinuato che la Galgani fosse prossima all'addio al dating show di Maria de Filippi dopo la sua presenza decennale. Nulla di vero. A fare chiarezza ci ha pensato Gianni Sperti che ha dichiarato di non poter immaginare il programma senza Gemma.

Per il trono classico, dopo la scelta di Samantha Curcio e quella di Massimiliano Mollicone, la stagione dei tronisti si è conclusa con la scelta di Giacomo Czerny. A sedere sulla sedia rossa più ambita della tv a partire da settembre, potrebbero esserci Carolina Ronca, ex corteggiatrice di Giacomo o Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano, due ragazze che sono state particolarmente amate e sostenute dal pubblico.

Ma quando tornerà in onda Uomini e Donne? I telespettatori avranno modo di tornare a seguire le vicende del trono classico e del trono over dal prossimo mese di settembre. Nel frattempo, a tenere compagnia al pubblico ci penserà in prima serata Temptation Island. A breve, come ha fatto sapere Raffaella Mennoia, dovrebbero iniziare le riprese di questa nuova edizione del reality delle tentazioni nella consueta versione condotta da Filippo Bisciglia. Nel pomeriggio di Canale 5, questa estate, intratterranno il pubblico le soap turche. Alle 14.45, subito dopo la puntata di Una Vita, inizia Mr Wrong – Lezioni d’amore con Can Yaman, seguito da Love is in the air.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.