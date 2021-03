Uomini e Donne oggi non andrà in onda: ecco perché

Gossip TV

Salta la messa in onda odierna di Uomini e Donne.

Uomini e Donne oggi non andrà in onda. La decisione di sospendere la messa in onda del dating show di Maria De Filippi è arrivata in occasione della prima giornata nazionale dedicata alle persone che hanno perso la vita combattento contro il Covid-19. Il 18 marzo, infatti, è il giorno scelto per ricordare tutte le vittime del Coronavirus.

Uomini e Donne sospeso: il programma oggi non andrà in onda

In occasione della prima giornata nazionale dedicata alle vittime del Coronavirus, la produzione Fascino ha deciso di sospendere Uomini e Donne e Amici. Una decisione ufficializzata ieri dalla redazione stessa: "Giovedì 18 Marzo si celebrerà la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di covid-19. Proprio il 18 Marzo, lo scorso anno, l’Italia si fermava davanti alle immagini della colonna di autocarri militari che portavano fuori da Bergamo le bare delle vittime del coronavirus".

"Sarà una giornata importante, una giornata di riflessione e di condivisione di un dolore che ci coinvolge tutti. Per questo motivo, in accordo con la direzione di rete, preferiamo fermarci per un giorno, non andare in onda e dedicare questa giornata a noi stessi, alle nostre famiglie, al ricordo di chi non c’è più" si legge sul comunicato ufficiale pubblicato sulle pagine social di Amici e Uomini e Donne.

Leggi anche Slitta il debutto di Andrea Cerioli a L'Isola dei Famosi

Sia Uomini e Donne che Amici torneranno in onda già da domani. Cosa succederà nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi? Per scoprirlo non ci resta che attendere il nuovo appuntamento che andrà in onda domani alle 14.45 su Canale 5. Non mancate!

