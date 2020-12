Uomini e Donne oggi non andrà in onda: ecco perché e quando torna il dating show di Maria De Filippi

Gossip TV

Uomini e Donne si ferma per le feste di Natale, cresce l'attesa per le scelte dei tronisti.

Oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, Uomini e Donne non andrà in onda. Il popolare dating show di Maria De Filippi inizia ufficialmente la sua pausa natalizia. I numerosi fan di Gemma Galgani, Tina Cipollari e dei tronisti ritroveranno i loro beniamini lunedì 11 gennaio 2021, alle 14.45 su Canale 5.

Uomini e Donne oggi non va in onda

A partire da oggi inizia la pausa natalizia di Uomini e Donne. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, la prima puntata dell'anno nuovo andrà in onda lunedì 11 gennaio 2021, dopo la settimana dell’Epifania durante la quale continueranno ad essere trasmessi i film di Natale. Subito dopo l’appuntamento con Beatiful e Una Vita, verrà trasmessa la pellicola Seguendo una stella.

Le nuove puntate di Uomini e Donne saranno sicuramente dedicate alle vicende sentimentali di Gemma Galgani, che sta continuando la sua travolgente conoscenza con Maurizio Guerci, ma anche ai tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Se Gianluca De Matteis ha deciso di abbandonare il programma, il pugliese e la giovane tronista si stanno avvicinando al fatidico momento della scelta.

Chi sceglierà Davide tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi? Sarebbe molto vicina alla sua scelta invece la Codegoni che, in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, aveva confessato: "Sarà un giorno speciale e quando ci penso non posso non vedere al mio fianco la mia mamma. Vorrei sentire le farfalle nello stomaco! Sono sicura che uno di loro riuscirà a farmele vivere. Io aspetto solo che accada".

