Uomini e Donne oggi, mercoledì 6 marzo, il trono over: la confessione di Pamela

Oggi, mercoledì 6 marzo 2019, su Canale 5 andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato le prime due puntate a Gemma Galgani e Ida Platano, i riflettori saranno puntati su gli altri protagonisti del popolare dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, trono over: la segnalazione su Stefano, lo sfogo di Pamela

Nella nuova puntata del trono over assisteremo a una nuova discussione tra Rocco e Gemma per via del nuovo arrivato Giorgio che farà da terza incomodo. Fredella è da ormai più di 5 mesi che è arrivato in trasmissione per corteggiare la dama torinese la quale però continua a nutrire forti dubbi nei suoi confronti. Si passerà poi a parlare di Stefano e Pamela, la quale rivelerà di aver ricevuto una segnalazione sul cavaliere. Tra i due ci sarà uno scontro verbale piuttosto acceso e alla fine l'uomo deciderà di abbandonare lo studio.

A quel punto Pamela, visibilmente provata, si lascerà andare a una confessione molto importante che spiazzerà tutti i presenti. La dama racconterà che il suo ex compagno era solito picchiarla e che, dopo un pugno molto forte, ha perso l’udito da un orecchio. Gianni Sperti prenderà le difese della donna, mentre Valentina aggiungerà che Stefano non può di certo prendersi le colpe di qualcun altro. Affermazioni che faranno infuriare l'opinionista che la accuserà di non provare alcuna solidarietà femminile.

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 6 marzo, alle 14.45 su Canale 5.