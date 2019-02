Uomini e Donne oggi, mercoledì 6 febbraio, il trono over: il racconto di Angela Di Iorio

Oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato le prime puntate a Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i riflettori saranno puntati su gli altri protagonisti del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne: la conoscenza tra Angela e Beniamino prosegue a gonfie vele

Nella puntata del trono over, andata in onda ieri martedì 5 febbraio 2019, abbiamo assistito al confronto tra Ida e Riccardo, il quale ha cercato ancora una volta di convincere la Platano che la loro relazione è ormai finita e che sarebbe opportuno che frequentino altre persone. Lasciati i due in disparte a discutere, si è tornati in studio dove la De Filippi ha introdotto Angela Di Iorio e Beniamino.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, l'ultimo appuntamento riprenderà proprio dalla signora Angela e Beniamino. A quanto pare tra i due la conoscenza prosegue a gonfie vele e finalmente la Di Iorio sembra aver trovato l’uomo giusto. I due lasceranno il dating show? Si parlerà infine anche degli altri protagonisti dell trasmissione.

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 6 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.