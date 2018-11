Uomini e Donne oggi, mercoledì 28 novembre, il trono over: tutti contro Angela

Oggi, mercoledì 28 novembre 2018, andrà in onda la terza e ultima parte del trono over di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagonista indiscussa dell'ultimo appuntamento settimanale la signora Angela che, ancora una volta, è riuscita a far infuriare gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne oggi, mercoledì 28 novembre, la terza e ultima puntata del trono over

La precedente puntata di Uomini e Donne si è conclusa con Barbara De Santi che sta conoscendo Alessio e Andrea. Con il primo ha chiuso ogni rapporto perché resasi conto che non può esserci niente di più di un'attrazione fisica. Con l’altro invece ha deciso di partire per un week-end insieme. La De Filippi riprenderà invitando ad entrare in studio Luisa. Andrea, visibilmente contrariato, deciderà alla fine di confrontarsi con la donna e le chiederà scusa.

Stando alle anticipazioni del trono over, oggi i riflettori saranno puntati su Angela. La dama finirà infatti al centro delle polemiche a causa di alcune lamentele di Romano, che non gradisce affatto le continue richieste della signora. Un comportamento che farà infuiare Gianni e Tina. I due opinionisti del dating show infatti attaccheranno duramente la donna prendendola anche un po’ in giro. La situazione degenerà e scoppierà un caos in studio. Paolo allora, deciderà di intervenire per difenderla. Di fronte a tale gesto, Gemma Galgani si arrabbierà molto.

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 28 novembre, alle 14.45 su Canale 5.