Uomini e Donne oggi, mercoledì 27 febbraio, il trono over: la decisione di Gemma Galgani

Oggi, mercoledì 27 febbraio 2019, su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento settimanale del trono over di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa del popolare dating show di Maria De Filippi sarà ancora una volta Gemma Galgani che verrà messa alle strette da Rocco Fredella.

Uomini e Donne, trono over: l'ultimatum di Rocco a Gemma

La nuova puntata inizierà con Gemma. La dama torinese si troverà a dover affrontare ancora una volta Rocco e tra i due scoppierà un'accesa discussione. Tutti coloro che hanno seguito le vicende della coppia, sanno bene che la Galgani non si sente ancora pronta per avere un rapporto intimo con il cavaliere. Un atteggiamento molto strano che porterà Fredella a dare un ultimatum alla donna. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano infatti, che il piastrellista chiederà all'ex fiamma di Giorgio Manetti di trascorrere la notte con lui all’interno del castello dove sono state registrate le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi.

Spazio poi agli altri protagonisti del trono over. Ida Platano deciderà di interrompere la frequentazione con David. La dama bresciana è convinta che tra il cavaliere e la sua ex Cristina ci sia ancora qualcosa di molto forte e quindi proprio per questo motivo preferirà allontanarsi per evitare nuove delusioni.

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 27 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.