Uomini e Donne oggi, mercoledì 20 febbraio, il trono over: Claire e Gian Battista al centro delle polemiche

Oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento settimanale del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato le prime due puntate a Ida Platano e Riccardo Guarnieri e alle vicende amorose di Gemma Galgani, i riflettori saranno puntati su gli altri protagonisti del programma.

Uomini e Donne: oggi, mercoledì 20 febbraio, terza e ultima parte del trono over

La nuova puntata del trono over riprenderà da Pamela e Stefano. La dama, dopo aver rivelato di non credere all'interesse del cavaliere, deciderà di riprenderà a frequentare Riccardo che, anche se sta conoscendo Roberta, non ha mai nascosto l’interesse nei suoi confronti. Come andrà a finire questo triangolo amoroso? Intanto Pamela negli ultimi giorni ha pubblicato sui social un messaggio piuttosto significativo: “Non ho tempo di essere infelice; sono troppo impegnata a essere viva“.

Si tornerà poi a parlare anche di Gian Battista e Claire, la dama e il cavaliere di Uomini e Donne che sono stati smascherati da Gianni Sperti e che, nonostante la strigliata di Maria De Filippi, hanno deciso di rimanere lo stesso nel parterre del dating show.

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 20 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.