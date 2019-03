Uomini e Donne oggi, martedì 5 marzo, il trono over: la rivelazione scioccante di Pamela

Oggi, martedì 5 marzo 2019, su Canale 5 andrà in onda un nuovo scoppiettante appuntamento del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato la prima parte a Gemma Galgani, i riflettori saranno puntati su gli altri protagonisti del popolare dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, trono over: arriva una segnalazione su Stefano, Pamela furiosa

La nuova puntata del trono over inizierà con Benny. Per lui arriveranno in studio ben quattro dame ma deciderà di tenere solo quella di Roma. Si passerà poi a parlare di Pamela e Stefano. Dopo i vari litigi e le incomprensioni, i due dichiareranno di voler lasciare insieme il programma. Prima però di andare via, arriverà una segnalazione che stravolgerà tutti i piani. La De Filippi manderà in onda un filmato in cui si vede l'uomo chiacchierare fuori da una discoteca con una ragazza. La clip manderà su tutte le furie la dama che si dirà poco convinta dell'interesse del cavaliere.

Tra Pamela e Stefano nascerà un’accesa discussione che porterà l'uomo ad abbandonare lo studio. La dama, visibilmente provata, si lascerà andare a una confessione molto importante che spiazzerà tutti i presenti. La donna infatti racconterà che il suo ex compagno era solito picchiarla e che, dopo un pugno molto forte, ha addirittura perso l’udito da un orecchio.

L'appuntamento è per oggi, martedì 5 marzo, alle 14.45 su Canale 5.