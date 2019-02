Uomini e Donne oggi, martedì 19 febbraio, Lorenzo Riccardi approda al trono over

Oggi, martedì 19 febbraio 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento del trono over di Uomini e Donne con nuovi confronti e accesi scontri. Dopo aver dedicato la prima parte alle vicende amorose di Gemma Galgani, i riflettori saranno puntati su gli altri protagonisti del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, trono over: lite tra Ida e Riccardo, Lorenzo Riccardi ospite della nuova puntata

La nuova puntata del trono over riprenderà dallo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La lite tra i due sembra non essersi mai placata e infatti assisteremo a una nuova discussione in cui la dama bresciana consiglierà al suo ex fidanzato di stare zitto, altrimenti potrebbe rovinarlo. Si parlerà poi di Paolo, l’ex fiamma di Gemma, che farà una romantica dichiarazione d'amore alla donna che sta frequentando.

Ma le sorprese non sono finire. In studio si presenterà Lorenzo Riccardi con in mano la poltrona rossa del trono classico affermando di voler rimanere lì. Il tronista siederà accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti e scambierà alcune battute molto divertenti con Maria De Filippi. Un siparietto che divertirà tutto il pubblico. Come tutti ormai sanno, il simpatico milanese ha fatto la sua scelta che verrà trasmessa venerdì 22 febbraio 2019 in prima serata su Canale 5. Chi tra Giulia Cavaglià o Claudia Dionigi sarà la prescelta?

L'appuntamento è per oggi, martedì 19 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.