Uomini e Donne oggi, martedì 12 marzo, il trono over: Stefano torna da Pamela

Oggi, martedì 12 marzo 2019, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato la prima parte alla relazione travagliata tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, i riflettori saranno puntati su gli altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne la nuova puntata del trono over oggi, martedì 12 marzo

Protagonisti della puntata di ieri di Uomini e Donne sono stati Gemma e Rocco. Le cose tra i due non vanno per niente bene. Il cavaliere infatti, dopo l'ennesimo rifiuto della dama di trascorrere la notte insieme, ha deciso di terminare definitivamente la loro conoscenza. Fredella ha subito voltato pagina iniziando a conoscere Simona con la quale è scattato anche un bacio molto passionale. Stando alle anticipazioni del trono over, i riflettori oggi saranno puntati anche su Stefano e Pamela. I due, dopo l'accesa discussione avvenuta nella scorsa puntata, pare che siano riusciti a superare il momento di crisi.

Ad avere insospettito i fan della coppia è stata una foto pubblicata da Stefano nelle scorse ore sui social dove appare in compagnia di Pamela e i due sembrano molto felici insieme. Tutto fa pensare quindi che i due protagonisti del parterre over abbiano deciso di uscire insieme e lasciare definitivamente il dating show della De Filippi.

L'appuntamento è per oggi, martedì 12 marzo, alle 14.45 su Canale 5.