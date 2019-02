Uomini e Donne oggi, lunedì 4 febbraio, il trono over: la rivelazione di Gemma Galgani

Oggi, lunedì 4 febbraio 2019, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del trono over di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagonista indiscussa dell'appuntamento sarà ancora una volta Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Gemma Galgani sempre più vicina al nuovo cavaliere Marcello

Il nuovo appuntamento del trono over inizierà con Gemma che continuerà ad essere contestata per la gestione della sua vita sentimentale. La De Filippi mostrerà al pubblico il tradizionale sfogo post puntata della dama torinese ma le parole della donna faranno infuriare i due opinionisti del dating show, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che in più occasioni interromperanno il filmato per criticarla e offenderla.

La Galgani verrà poi invitata al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con Marcello. Tra i due sembra esserci grande intesa e gli interessi condivisi dalla coppia farebbero ben sperare per un lieto fine. L'ex fiamma di Giorgio Manetti infatti confesserà di trovarsi molto bene con il nuovo cavaliere e di voler mettere ufficialmente fine alla relazione con Rocco Fredella così da lasciarsi il passato alle spalle.

L'appuntamento è per oggi, lunedì 4 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.