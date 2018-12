Uomini e Donne oggi, lunedì 3 dicembre, il trono over: Gemma Galgani lascia Paolo e ritorna da Rocco

Oggi, lunedì 3 dicembre 2018, andrà in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne con le dame e i cavalieri che, come di consueto, terranno banco in studio con tutte le novità che riguardano la loro vita sentimentale. Riflettori puntati, in particolare, su Gemma Galgani, che questa settimana arriverà a fare una scelta molto importante e a dir poco inaspettata.

Uomini e Donne: la scelta di Gemma Galgani

Il nuovo appuntamento di Uomini e Donne partirà con Gemma. Come tutti sappiamo la dama torinese ha iniziato a frequentare Paolo, con il quale sembrava fosse nata una grande complicità, al punto che aveva dimenticato la sua precedente relazione con Rocco. Quest'ultimo, dal canto suo, aveva scelto di troncare con lei, salvo poi tornare nuovamente sui suoi passi. Stando alle ultime anticipazioni del trono over, la donna annuncerà inaspettatamente la sua decisione di voler chiudere definitivamente la sua frequentazione con il giovane cavaliere perchè ancora attratta e coinvolta da Fredella. Una decisione che lascerà tutti senza parole, in particolare Tina Cipollari che attaccherà e criticherà per l'ennesima volta la Galgani.

A distanza di settimane quindi, Gemma non ha dimenticato le forti emozioni provate con Rocco e, nonostante gli alti e bassi, la dama rivelerà di essere decisa a riconquistare il cuore del suo ex. I due si ritroveranno a ballare insieme al centro dello studio, facendo emozionare tutto il pubblico.

L'appuntamento è per oggi, lunedì 3 dicembre, alle 14.45 su Canale 5.