Uomini e Donne oggi, lunedì 25 febbraio, il trono over: Gemma Galgani in crisi

Oggi, lunedì 25 febbraio 2019, su Canale 5 andrà in onda un nuovo scoppiettante appuntamento del trono over di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa del popolare dating show condotto da Maria De Filippi sarà ancora una volta Gemma Galgani che verrà messa alle strette da Rocco Fredella.

Uomini e Donne, trono over: nuovo scontro tra Gemma e Rocco, Ida delusa

La nuova puntata del trono over inizierà con Gemma che mostrerà tutta la sua sofferenza per quello accaduto prima con Rocco e successivamente con Paolo. La dama torinese, visibilmente provata, affronterà nuovamente Fredella e tra i due scoppierà una nuova accesa discussione. Successivamente la donna racconterà anche di come è andata la conoscenza con Giorgio in settimana. Rammaricata però, confesserà di non aver trovato punti di incontro con il nuovo cavaliere arrivato nel dating show per corteggiarla.

Spazio poi a Ida Platano che deciderà di interrompere la frequentazione con David. Il motivo? La dama bresciana è convinta che tra il cavaliere e la sua ex fiamma Cristina, che ha conosciuto e frequentato sempre a Uomini e donne, ci sia ancora qualcosa di molto forte e quindi proprio per questo motivo preferirà farsi da parte per evitare nuove delusioni.

L'appuntamento è per oggi, lunedì 25 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.