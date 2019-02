Uomini e Donne oggi, lunedì 18 febbraio, il trono over: Gemma e Rocco sempre più vicini

Oggi, lunedì 18 febbraio 2019, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento del trono over di Uomini e Donne con tante accese discussioni e importanti decisioni. Protagonisti in studio le dame e i cavalieri del popolare dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, trono over: oggi, lunedì 18 febbraio, la nuova puntata

Come ormai di consueto la protagonista indiscussa della prima puntata settimanale del trono over sarà Gemma Galgani. La padrona di casa manderà in onda un filmato nel quale la dama di torino racconterà dell’armonia ritrovata con Rocco Fredella. La clip però verrà interrotta più volte da Tina Cipollari che attaccherà e criticherà la sua nemica. Secondo la storica opinionista della trasmissione, il motivo che spingerebbe la donna a rimanere nel programma, sarebbe solo e unicamente quello di aumentare la sua popolarità.

La Galgani rivelerà inoltre di essere ancora molto scettica e che, visti i precedente con il cavaliere, ora vuole andarci con i piedi di piombo. Tra i due infatti le cose non sono mai andate bene e, in ogni puntata, i litigi sono sempre stati all’ordine del giorno. Fredella al contrario dichiarerà di voler avere un rapporto intimo con lei.

L'appuntamento è per oggi, lunedì 18 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.