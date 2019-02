Uomini e Donne oggi, giovedì 7 febbraio, il trono classico: Teresa Langella bacia Antonio e annuncia la scelta

Oggi, giovedì 7 febbraio 2019, su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento settimanale del trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Protagonisti in studio i quattro tronisti in carica Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez.

Uomini e Donne: Teresa si lascia andare con Antonio, Irene furiosa con Luigi

La nuova puntata del trono classico inizierà con Teresa che annuncerà di essere pronta a trascorrere del tempo in villa con Andrea e Antonio, per poi scegliere. Una dichiarazione che spiazzerà tutti. Maria De Filippi spiegherà che la Langella ha fatto di tutto per convincere Moriconi a ritornare in studio dopo essersi eliminato la settimana scorsa per il bacio con Dal Corso. La conduttrice manderà in onda l'esterna dello sportivo con la tronista nella quale è scattato un passionale bacio. Un gesto che farà innervosire l'imprenditore veneto che attaccherà e accuserà la partenopea.

Spazio poi a Luigi che durante la settimana ha convocato le sue corteggiatrici per comunicargli la propria delusione: le considera immature e poco interessate, motivo per cui ha deciso di conoscere nuove ragazze. Sonia è andata via, mentre Irene e Giorgia sono finite in lacrime. In studio la De Filippi rivelerà che Mastroianni è uscito con Valentina, con la quale è rimasto per ben sette ore. La durata del loro incontro manderà su tutte le furie la Capuano che deciderà di auto-eliminarsi.

L'appuntamento è per oggi, giovedì 7 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.