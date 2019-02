Uomini e Donne oggi, giovedì 21 febbraio, il trono classico: la presentazione della nuova tronista

Oggi, giovedì 21 febbraio 2019, su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento settimanale del trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Protagonisti in studio Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez, Andrea Zelletta e la nuova tronista Angela Nasti.

Uomini e Donne: Natalia esce con Andrea, in studio arriva Angela Nasti

Dopo l’arrivo nel dating show di Andrea, la De Filippi presenterà ufficialmente la nuova tronista. Lei è Angela Nasti, sorella minore della fashion blogger Chiara Nasti, che attirerà subito l’attenzione del pubblico per la sua forte personalità. Si passerà poi a Ivan che scoprirà che Natalia è uscita in esterna con Zelletta. Un gesto che farà infuriare l'ex tentatore spagnolo che, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, criticherà e attaccherà la giovane corteggiatrice. Il Gonzalez però è uscito anche con Sonia con la quale c'è stato un passionale bacio.

Spazio poi al trono di Luigi che continuerà ad avere alcuni problemi con le sue corteggiatrici, in primis con Giorgia. Mastroianni infatti rivelerà in studio di non trovarsi più a suo agio con lei e di aver fatto addirittura molta fatica a portare avanti la loro esterna.

L'appuntamento è per oggi, giovedì 21 febbraio, alle 14.45 su Canale 5.