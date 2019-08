Uomini e Donne, nuova frecciata di Salvatore di Carlo alla Mennoia e spunta un post dell'ex di Claudio Sona

Gossip TV

Il marito dell'ex tronista ancora contro l'autrice. E dal web spunta un vecchio post di Juan Fran Sierra sempre contro la Mennoia.

Non si placa l'infuocata polemica intorno al dating show di Uomini e Donne che vede protagonisti ex volti noti del programma e l'autrice Raffaella Mennoia. Nella querelle è intervenuto nuovamente anche Salvatore Di Carlo, marito dell’ex tronista Teresa Cillia. Dopo l'intensa giornata di ieri in cui, a colpi di Ig Stories, sono volati stracci tra Teresa e la Mennoia con tanto di comunicato ufficiale diffuso dalle pagini social di Uomini e Donne, giunge un'altra frecciata indirizzata al braccio destro di Maria De Filippi.

"La commedia è quando un’illusionista diverte il popolo, la tragedia quando diventa il suo capo…!", queste le parole usate da Di Carlo in una Stories Instagram, citando un noto satirico serbo. Ancora una volta la Mennoia non viene nominata ma il riferimento dell'ex corteggiatore è piuttosto chiaro.

Tutta la polemica in corso, è nata da un commento della Mennoia in difesa dell'ex tronista Claudio Sona e dal successivo intervento dell'ex corteggiatore Mario Serpa che ha sottolineato come il suo ex fidanzato Sona avesse preso in giro i telespettatori nel noto scandalo del suo trono ma, nonostante, questo, goda ancora di rispetto e considerazione da parte della redazione. A seguire, si è accodata la Cillia per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Nel mentre, dal web, spunta nuovamente un post pubblicato da Juan Fran Sierra che fece emergere lo scandalo legato al trono di Claudo Sona. Lo spagnolo, all'epoca, era pronto a fornire le prove dell'inganno di Sona ma attendeva l'autorizzazione della Mennoia che non è mai arrivata: