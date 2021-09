Uomini e Donne, "Non sei sveglia, non sei brillante, sei lessa": Gemma Galgani distrutta!

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Filiberto commenta caustico la conoscenza con Gemma Galgani.

Si consuma l'ennesimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari nello studio di Uomini e Donne. La dama torinese accusa l'opinionista di influenzare i corteggitori, impedendo loro di conoscerla veramente, e Filiberto ne approfitta per lanciare pesanti provazioni ai suoi danni. Mentre Ida Platano e Marcello hanno fatto pace e la conoscenza continua a gonfie vele, il tronista Matteo elimina Maria e confessa di essere molto preso dalla nuova corteggiatrice Noemi.

Uomini e Donne, Filiberto ditrugge Gemma Galgani!

La puntata di Uomini e Donne si apre su Tina Cipollari si è calata nel ruolo di Cupido ed è decisa a trovare a Gemma Galgani un uomo che rispecchi i suoi standard. Ovviamente, la verace opinionista approfitta della ricerca di nuovi cavalieri per lanciare frecciatine alla dama torinese, invitandoli a corteggiare Isabella Ricci. La Galgani prende posto in studio accompagnata da un brano scelto da Tina, e chiede al parterre maschile del Trono Over perché nessuno si avvicina a lei neppure per un caffè. La Cipollari si infuria, dichiarando che non è per colpa sua che nessuno uomo si interessa a Gemma.

La testimonianze di alcuni cavalieri sembra dare ragione alla verace romana, come quella molto dura di Filiberto che afferma: “Mi sei simpatica ma non sei una cima. Io parlavo e tu mi dicevi che parlavo troppo, ma tu non avevi argomenti. Quando due si conoscono non si parla di tramonti. Io ero interessato a te, ma mi hai deluso perché non sei sveglia, non sei brillante, non sei ironica e sei diventata lessa”. L’intervento di Filiberto indispettisce Gemma, difesa da Gianni Sperti. Insomma, nonostante le insinuazioni della Galgani, nessun cavaliere ritiene di essere stato condizionato dalla Cipollari. In aiuto di Gemma arriva il cavaliere Antonello, che ammette di trovare la torinese molto interessante. Si torna a parlare di Ida Platano e Marcello, che hanno discusso dopo il loro ultimo incontro. “Parlandone il giorno dopo, adesso siamo tornati alla normalità. Lui è venuto a farmi una sorpresa sabato, è stato con me tutto il pomeriggio mentre stavo lavorando e mi ha fatto tanto piacere. Ero felice, ci siamo baciati ancora e devo dire che io sono contenta”, ha raccontato la dama. La conoscenza tra i due continua a gonfie vele e Ida sembra essere pronta a lasciarsi il passato alle spalle.

Mentre Isabella Ricci accetta il corteggiamento di Michele, il tronista Matteo porta in esterna con le corteggiatrici Maria e Noemi. L’approccio con le due ragazze è totalmente differente e, mentre con Maria si chiude a riccio, con Noemi vediamo un Matteo rilassato che cerca il contatto fisico. Il tronista romano ha confessato di non aver pensato a Maria dopo la loro esterna e preferisce mandarla via. In studio, il Fioravanti confessa di essere molto interessato a Noemi, e lei racconta di aver ascoltato diverse volte una canzone che parla di un periodo della vita del tronista. Armando Incarnato si è mostrato interessato alla nuova dama Jessica, cosa che infastidisce molto Marika.

