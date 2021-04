Uomini e Donne, "Non sei la metà dell'uomo che sono io": è scontro tra i Corteggiatori di Samantha Curcio

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, si alzano i toni in studio a causa delle affermazioni Bohdan, nuovo corteggiatore di Samantha Curcio.

La Puntata di Uomini e Donne si apre sull’esterna della tronista Samantha Curcio con Bohdan, nuovo corteggiatore ed ex volto di Temptation Island. In studio Alessio Ceniccola scatena la polemica a causa delle forti affermazioni del rivale, mentre Samantha elimina uno dei nuovi corteggiatori. Approfittando di un momento di calma, Eugenia chiede la parola per spiegare il motivo della sua forte reazione nei confronti di Federica, corteggiatrice di Massimiliano Mollicone.

Uomini e Donne, è scontro tra i Corteggiatori di Samantha Curcio

Samantha Curcio è a Uomini e Donne in cerca della sua anima gemella. La tronista è rimasta molto colpita da Alessio Ceniccola, con il quale si è instaurato immediatamente un bel feeling ma sul quale nutre anche molti dubbi. La protagonista del Trono Classico, infatti, crede che i loro diversi stili di vita non potrebbero fondersi una volta lontano dalle telecamere. Nonostante Alessio abbia assicurato di essere una persona che sa come rimboccarsi le maniche, nella Puntata l’argomento è stato aperto nuovamente dal nuovo arrivato Bohdan.

Il corteggiatore, ed ex volto di Temptation Island, ha provocato il rivale per attirare l’attenzione di Samantha, che l’ha portato in esterna e sembra essersi fatta una bella opinione di lui. “Tu non mi conosci, io qui dentro non mi sono permesso di parlare male di nessuno, perché per emergere non ho bisogno di screditare nessuno. Ho talmente tanta personalità, che ti mangio”, ha sbottato Alessio. “Tu non fai nemmeno la metà dell’uomo che sono io”, ha replicato duro Bohdan che ha spiegato di aver espresso un suo punto di vista. Inevitabilmente i toni si accendono e tra i due contendenti di Samantha scoppia una discussione furibonda.

“Non voglio parlare di soldi, e non ne voglio parlare neanche adesso perché non è la quantità di soldi che ti fa uomo. I miei dubbi sono relativi al riuscire a fronteggiare problemi ignoti ,che la vita inevitabilmente ti presenterà”, ha spiegato la Curcio mentre Alessio si è mostrato molto contrariato per questo dubbio nei suoi confronti. In studio entra anche Giulio, con il quale non è scattata la giusta alchimia e viene dunque eliminato. Approfittando di un momento di silenzio in studio, Eugenia chiede la parola per porgere le sue scuse a Federica, per i modi che ha usato nei suoi confronti durante la discussione dell'ultima Puntata.

