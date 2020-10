Uomini e Donne, "Non mi lasci a Casa per un'altra donna": Roberta Di Padua furiosa

Gossip TV

Roberta Di Padua furiosa con Michele nello studio di Uomini e Donne, dopo che il cavaliere del Trono Over ha scelto di uscire con Carlotta Savorelli.

Roberta Di Padua perde le staffe nello studio di Uomini e Donne. La dama del trono over è molto delusa dal cavaliere Michele, che l’ha lasciata in panchina per uscire con Carlotta Savorelli e racconta cosa l’ha fatta scattare in quel modo.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua contro Michele

Roberta Di Padua è una delle dame più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane, si è legata al cavaliere Michele una new entry piuttosto attraente, che tuttavia ha colpito anche Carlotta Savorelli. Il cavaliere ha ammesso di essere confuso e di trovare entrambe le dame attraenti, facendo scoppiare in lacrime la Savorelli.

Nonostante il triangolo indesiderato, Roberta è rimasta al centro dello studio cercando di attirare l’attenzione di Michele. Nella Puntata di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, la dama ha confessato di essere molto arrabbiata con l’attraente cavaliere reo di averla lasciata a casa per incontrare Carlotta. La Di Padua ha sbottato, affermando di pretendere di essere trattata come una donna e che, sebbene si stia facendo andare bene la situazione, c’è sempre un limite.

Michele delude Roberta Di Padua: la reazione della dama di Uomini e Donne

Michele ha cercato di difendersi, dichiarando di non averle dato buca intenzionalmente ma di essersi organizzato con la Savorelli solo dopo che Roberta gli ha fatto sapere di avere impegni con il figlio. La versione del cavaliere e della dama non coincidono e la Di Padua minaccia di rivelare tutto, compresi i messaggi molto forti che Michele le ha inviato.

Mentre la dama esplode, Carlotta mantiene un profilo più basso e si mostra estremamente comprensiva nei confronti del cavaliere. Quale dei due approcci darà i suoi frutti? Nel frattempo, Gemma Galgani ha parlato di un bacio focoso con Biagio, scambiato a notte tarda, e commentato da Maria De Filippi.

